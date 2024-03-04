Орловский Титаник выходит на совершенно ощутимую прямую

Так считает губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава опубликовал в соцсетях пост, посвящённый нелёгкой судьбе многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Клычков заявил, что «объект выходит на совершенно ощутимую прямую завершения строительства».

По словам губернатора, сейчас здесь трудятся 175 человек. В здании «Титаника» завершается демонтаж внутренних перегородок. Идёт работа по усилению несущих конструкций.

На втором этаже в помещениях проводится отделка. Монтируются лестницы и стояки. Также продолжаются работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции.

«Стоимость строительно-монтажных работ составит почти три миллиарда рублей», – напомнил Андрей Клычков. Также губернатор пообещал, что медцентр станет самым современным и комплексно оборудованным учреждением региона, где ежедневно смогут получать медицинскую помощь и проходить обследования десятки и сотни орловцев.

ИА «Орелград»