Орловские похороны оказались очень дорогими

4.3.2024 | 14:29 Общество, Экономика

К тому же их стоимость стремительно растёт.

Фото: ИА “Орелград”

Сравнительный анализ по ценам на данную услугу по ЦФО и стране опубликовал телеграм-канал «Похоронный траст».

За основу взяли данные Росстата за истекший год. Для составления рейтинга специалисты поделили официальную выручку компаний, которые работают на рынке ритуальных услуг, на количество умерших.

В итоге выяснилось, что в 2023-м в Орловской области похороны подорожали на 23,6% – до 61 тысячи 816 рублей. Это достаточно высокая цена. В рамках ЦФО выше поднялись только Москва и Подмосковье (81,8 и 85,1 тысячи соответственно), а также Липецкая область (97 тысяч).

По динамике роста цен Орловщина тоже оказалась в лидерах. В рамках округа её обошла только Брянская область, где зафиксировано подорожание в 27,7%. В среднем же по стране похороны подорожали на 15,7% (до 55 тысяч рублей).

ИА «Орелград»


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