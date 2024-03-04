Орловцы за месяц перечислили в бюджет 3 миллиарда рублей

Деньги поступили в консолидированный бюджет РФ через налоговую службу.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области, по итогам января 2024 года на территории региона было собрано более 3,1 миллиарда рублей налогов. Они были перечислены в консолидированный бюджет РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился на 27,3 процента, или на 700 миллионов рублей. Налоговики отмечают, что из указанной суммы около 1,2 миллиарда рублей составили поступления в федеральный бюджет. Они на 8,5 процента, или на 100 миллионов рублей превысили аналогичный показатель января 2023 года.

«В территориальный бюджет мобилизовано около 2 миллиардов рублей с превышением на 41,6 процента, или на 600 миллионов рублей поступлений января 2023 года, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь 2024 года на территории Орловской области собрано более 3 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование».

Тем временем вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в бюджет города Орла. Народные избранники по просьбе администрации города в новой редакции утвердили основные характеристики. Так, общий объем доходов бюджета на 2024 год установлен в сумме 12,756 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 14,054 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года утвержден в размере 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Дефицит бюджета города Орла на 2024 год теперь установлен в сумме 1,297 миллиарда рублей, что составляет 37,7 процента от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Одним из главных источников финансирования дефицита бюджета является выручка от предполагаемой продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель».

ИА «Орелград»