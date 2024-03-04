Орловцы за месяц перечислили в бюджет 3 миллиарда рублей

4.3.2024 | 8:01 Новости, Экономика

Деньги поступили в консолидированный бюджет РФ через налоговую службу.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области, по итогам января 2024 года на территории региона было собрано более 3,1 миллиарда рублей налогов. Они были перечислены в консолидированный бюджет РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился на 27,3 процента, или на 700 миллионов рублей. Налоговики отмечают, что из указанной суммы около 1,2 миллиарда рублей составили поступления в федеральный бюджет. Они на 8,5 процента, или на 100 миллионов рублей превысили аналогичный показатель января 2023 года.

«В территориальный бюджет мобилизовано около 2 миллиардов рублей с превышением на 41,6 процента, или на 600 миллионов рублей поступлений января 2023 года, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь 2024 года на территории Орловской области собрано более 3 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование».

Тем временем вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в бюджет города Орла. Народные избранники по просьбе администрации города в новой редакции утвердили основные характеристики. Так, общий объем доходов бюджета на 2024 год установлен в сумме 12,756 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 14,054 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года утвержден в размере 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Дефицит бюджета города Орла на 2024 год теперь установлен в сумме 1,297 миллиарда рублей, что составляет 37,7 процента от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Одним из главных источников финансирования дефицита бюджета является выручка от предполагаемой продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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