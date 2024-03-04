Прокурор потребовал оборудовать школу камерами

Глазуновская детская школа искусств попала в судебную передрягу.

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил административные исковые требования прокуратуры района о признании незаконным бездействия чиновников и понуждении их к оснащению школьного здания современными инженерно-техническими средствами. Как уточнили в пресс-службе суда, иск был подан в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации Глазуновского района и МБУДО «Глазуновская детская школа искусств. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка соблюдения требований законодательства об образовании и противодействию терроризму.

Из иска следовало, и судом было установлено, что Глазуновская ДШИ относится ко 2-й категории потенциальной опасности. Однако, как выяснила прокуратура, в нарушение требований антитеррористической защищенности объектов здание не оснащено современными инженерно-техническими средствами, а именно системой видеонаблюдения. Из-за этого, как считает надзорный орган, «не обеспечивается воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты и исключение фактов бесконтрольного пребывания на территории посторонних лиц».

Более того, территория школы искусств оказалась не огорожена забором, что тоже создает потенциальную угрозу. Ведь, как следует из иска, не исключено «нахождение транспортных средств, в том числе, в непосредственной близости от объектов и территории МБУДО «Глазуновская ДШИ». Логика в том, что транспортом могут пользоваться и террористы. Словом, на дату подачи иска на территорию школы зайти можно было свободно, что «нарушает права и законные интересы посетителей, педагогического и технического персонала учреждения культуры на охрану жизни и здоровья, защиту от противоправных посягательств и террористических угроз».

Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения негативным образом влияют на состояние законности в данной сфере, снижают антитеррористическую защищенность объекта дополнительного образования. Школа станет куда безопаснее, если оснастить ее всем необходимым. Учредителем школы является муниципальное образование «Глазуновский район», соответственно финансируется она из местного бюджета. Поэтому незаконным суд признал бездействие администрации района, которое «приводит к нарушению прав граждан (неопределенного круга лиц) на охрану их жизни и здоровья». При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил иск в полном объеме, хотя решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»