В Орле выбрали учителя и воспитателя года

В горадминистрации подвели итоги профессиональных конкурсов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в них участвовали 43 учителя, 36 педагогов дошкольных учреждений и 35 преподавателей сферы дополнительного образования.

В итоге победителем городского этапа конкурса «Учитель года» стала Дарья Медведева, преподаватель истории и обществознания школы №52. «Воспитателем года» города Орла признана Инна Володина из детского сада №75.

В конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» оказалось сразу четыре победителя. Это Дмитрий Гапеев (Центр детского творчества №5), Елена Зайцева (детский сад №36), Александра Ковардакова (Центр детского творчества №4) и Павел Румянцев (тренер-преподаватель спортшколы №1).

Кроме того, в региональные туры пройдут и лауреаты конкурсов.

«Учитель года»:

Александр Болелов, учитель физики школы №50.

Юлия Дюканова, учитель–логопед лицея №32 имени Воробьева;

Михаил Костиков, учитель технологии гимназии №34;

Инесса Старовойтова, учитель информатики школы №15 имени Гордеева;

Мария Терехова, учитель английского языка школы №27 имени Лескова;

Максим Царёв, учитель русского языка лицея №1 имени Ломоносова;

Мария Яшина, учитель начальных классов школы №2;

«Воспитатель года»:

Екатерина Ветрова из детского сада №96;

Александра Драницына из детского сада №90;

Оксана Петровичева из детского сада №7;

Екатерина Рогачёва из детского сада №91;

Ольга Свиридчук из детского сада №80;

Гюзелия Сунгатуллина из детского сада №52;

Александра Шалимова из детского сада №6.

«Сердце отдаю детям»:

«Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» – Елизавета Бугорская (Дом детского творчества №3);

«Педагог дополнительного образования по художественной направленности» – Наталия Макарова (детский сад № 31);

«Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» – Леонид Шевченко – (тренер-преподаватель спортшколы №6).

ИА «Орелград»