В Орле выбрали учителя и воспитателя года

В горадминистрации подвели итоги профессиональных конкурсов.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в них участвовали 43 учителя, 36 педагогов дошкольных учреждений и 35 преподавателей сферы дополнительного образования.
В итоге победителем городского этапа конкурса «Учитель года» стала Дарья Медведева, преподаватель истории и обществознания школы №52. «Воспитателем года» города Орла признана Инна Володина из детского сада №75.
В конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» оказалось сразу четыре победителя. Это Дмитрий Гапеев (Центр детского творчества №5), Елена Зайцева (детский сад №36), Александра Ковардакова (Центр детского творчества №4) и Павел Румянцев (тренер-преподаватель спортшколы №1).
Кроме того, в региональные туры пройдут и лауреаты конкурсов.
«Учитель года»:
- Александр Болелов, учитель физики школы №50.
- Юлия Дюканова, учитель–логопед лицея №32 имени Воробьева;
- Михаил Костиков, учитель технологии гимназии №34;
- Инесса Старовойтова, учитель информатики школы №15 имени Гордеева;
- Мария Терехова, учитель английского языка школы №27 имени Лескова;
- Максим Царёв, учитель русского языка лицея №1 имени Ломоносова;
- Мария Яшина, учитель начальных классов школы №2;
«Воспитатель года»:
- Екатерина Ветрова из детского сада №96;
- Александра Драницына из детского сада №90;
- Оксана Петровичева из детского сада №7;
- Екатерина Рогачёва из детского сада №91;
- Ольга Свиридчук из детского сада №80;
- Гюзелия Сунгатуллина из детского сада №52;
- Александра Шалимова из детского сада №6.
«Сердце отдаю детям»:
- «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» – Елизавета Бугорская (Дом детского творчества №3);
- «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» – Наталия Макарова (детский сад № 31);
- «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» – Леонид Шевченко – (тренер-преподаватель спортшколы №6).
ИА «Орелград»