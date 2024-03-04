В Орле выбрали учителя и воспитателя года

4.3.2024 | 16:40 Новости, Образование

В горадминистрации подвели итоги профессиональных конкурсов.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в них участвовали 43 учителя, 36 педагогов дошкольных учреждений и 35 преподавателей сферы дополнительного образования.

В итоге победителем городского этапа конкурса «Учитель года» стала Дарья Медведева, преподаватель истории и обществознания школы №52. «Воспитателем года» города Орла признана Инна Володина из детского сада №75.

В конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» оказалось сразу четыре победителя. Это Дмитрий Гапеев (Центр детского творчества №5), Елена Зайцева (детский сад №36), Александра Ковардакова (Центр детского творчества №4) и Павел Румянцев (тренер-преподаватель спортшколы №1).

Кроме того, в региональные туры пройдут и лауреаты конкурсов.

«Учитель года»:

  • Александр Болелов, учитель физики школы №50.
  • Юлия Дюканова, учитель–логопед лицея №32 имени Воробьева;
  • Михаил Костиков, учитель технологии гимназии №34;
  • Инесса Старовойтова, учитель информатики школы №15 имени Гордеева;
  • Мария Терехова, учитель английского языка школы №27 имени Лескова;
  • Максим Царёв, учитель русского языка лицея №1 имени Ломоносова;
  • Мария Яшина, учитель начальных классов школы №2;

«Воспитатель года»:

  • Екатерина Ветрова из детского сада №96;
  • Александра Драницына из детского сада №90;
  • Оксана Петровичева из детского сада №7;
  • Екатерина Рогачёва из детского сада №91;
  • Ольга Свиридчук из детского сада №80;
  • Гюзелия Сунгатуллина из детского сада №52;
  • Александра Шалимова из детского сада №6.

«Сердце отдаю детям»:

  • «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» – Елизавета Бугорская (Дом детского творчества №3);
  • «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» – Наталия Макарова (детский сад № 31);
  • «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» – Леонид Шевченко – (тренер-преподаватель спортшколы №6).

ИА «Орелград»


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