В Ливны доставили частицу мощей Георгия Коссова

4.3.2024 | 13:15 Новости, Общество

Православная святыня находится в Сергиевском соборе.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Здесь мощи останутся в течении всей недели. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Затем святыня будет перенесена для молитвенного поклонения верующих во все храмы Ливенской епархии. Такое решение принял епископ Нектарий.

Частицу мощей передала в дар Орловская епархия. Их основная часть хранится в Преображенском соборе Болхова. Мощи были обретены в 2000-м году.

Георгий Коссов (1855-1928), известный православный священник и протоиерей, уроженец и житель Орловщины, ещё при жизни стал почитаться как старец. В новом веке Русская Православная Церковь канонизировала его в лике святых как исповедника.

ИА «Орелград»


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