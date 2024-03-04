В Ливны доставили частицу мощей Георгия Коссова

Православная святыня находится в Сергиевском соборе.
Здесь мощи останутся в течении всей недели. Об этом сообщает «Принт-ТВ».
Затем святыня будет перенесена для молитвенного поклонения верующих во все храмы Ливенской епархии. Такое решение принял епископ Нектарий.
Частицу мощей передала в дар Орловская епархия. Их основная часть хранится в Преображенском соборе Болхова. Мощи были обретены в 2000-м году.
Георгий Коссов (1855-1928), известный православный священник и протоиерей, уроженец и житель Орловщины, ещё при жизни стал почитаться как старец. В новом веке Русская Православная Церковь канонизировала его в лике святых как исповедника.
ИА «Орелград»