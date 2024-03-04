Под Орлом в ДТП погибли двое

Ещё двое человек госпитализированы.

Авария произошла в Сосковском районе, на 17-м километре межмуниципальной трассы «Нарышкино-Сосково». Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, ДТП случилось 2 марта в 12 часов 30 минут.

42-летний водитель передвигался по дороге на «Ладе» (ВАЗ-2115). На пассажирском сидении находилась 26-летняя девушка. В какой-то момент «Лада» выехала на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с «Ситроеном Джампер».

Иномарка двигалась во встречном направлении. Ей управлял 61-летний мужчина. Также в «Ситроене» находился 70-летний пассажир.

Погибли водитель и пассажирка отечественной машины. Двое из иномарки остались в живых, но получили телесные повреждения и были госпитализированы.

ИА «Орелград»