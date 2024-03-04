В сгоревшей квартире нашли тело 60-летней орловчанки

ЧП случилось в Орле на Старо-Московской улице.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сообщение поступило в службу спасения накануне около 15:30. Горела трёхкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.

На место выехали сотрудники 1-й и 3-й, а также Специализированной пожарно-спасательных частей. Из здания эвакуировали пятерых человек.

Пожарные ликвидировали последствия ЧП. Огонь успел разгуляться на десяти квадратных метрах жилой площади, но не перекинулся на смежные помещения.

«В квартире было обнаружено тело погибшей женщины 1963 года рождения», – сообщили в МЧС.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 25 раз. 12 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 13 – на помощь людям и животным.

ИА «Орелград»