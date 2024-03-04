СКР разбирается в причинах гибели рабочего в Ливнах

Мужчина упал в шахту лифта.

ЧП произошло 2 марта на одном из предприятий города. 43-летний мужчина работал на высоте. Он упал в шахту лифта и получил смертельные травмы.

СУ СК России по Орловской области проводит доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в мае 2023 года в Орле директора строительной компании осудили за смерть рабочего. За нарушение правил безопасности он получил наказание в виде полутора лет принудительных работ.

ИА “Орелград”