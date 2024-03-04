Владельца плантации конопли осудили под Орлом

Житель орловского пригорода занимался незаконным «сельским хозяйством».

Житель Орловского муниципального округа предстал перед судом по обвинению в незаконном культивировании на территории Малоархангельского района растений, содержащих наркотические средства. Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, рассмотревшего дело, речь идет о растении рода Конопля (Cannabis). Оно является наркосодержащим, поэтому его возделывание на территории Российской Федерации запрещено. По версии следствия, мужчина об этом прекрасно знал. Вероятно, поэтому незаконную плантацию он завел не в своем округе, а в достаточно отдаленном от него районе.

Было установлено, что еще в апреле прошлого года подсудимый незаконно посеял и выращивал коноплю, где-то раздобыв семена этого растения. Мужчина заверил следователя и судью в том, что торговать наркотиком, изготовленным из конопли, он не собирался, а плантацию устроил исключительно для личного употребления наркотического средства, которое сам же собирался изготовить. Урожай он снимал в октябре прошлого года. Как установили следствие и суд, мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, на такси добрался до своей тайной плантации. Там он сорвал не менее 55-ти кустов конопли и расфасовал их в заранее приготовленные полимерные пакеты.

Последние затем уложил в свой рюкзак, спортивную сумку, в два более плотных полимерных пакета и пластиковое ведро с крышкой. Все это понес к такси, которое дожидалось его возвращения. Однако рядом с такси «плантатора» поджидали и сотрудники полиции, которые задержали его с поличным. При таких обстоятельствах отпираться было бессмысленно. Подсудимый вину в совершении вменяемого ему преступления признал, в содеянном раскаялся.

«Малоархангельским районным судом Орловской области вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть условно с учетом личности подсудимого и наличия смягчающих наказание обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Малоархангельского районного суда, не уточняя срок условного лишения свободы.

ИА «Орелград»