Страховщики засудили виновника ДТП в Орле

Дело о возмещении ущерба в порядке регресса рассмотрел суд в Верховье.

Верховский районный суд Орловской области изучил исковые требования АО «Группа страховых компаний «Югория» к местному жителю. Страховщики просили о возмещении причиненного в ДТП ущерба в порядке регресса. Основанием для обращения истца, как пояснили в пресс-службе суда, послужило дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в декабре 2022 года в Орле. В тот день авария произошла на Московском шоссе, в результате автомобилю потерпевшего были причинены механические повреждения.

Виновным в происшествии был признан водитель, к которому теперь и был подан иск. На момент происшествия гражданская ответственность потерпевшего, то есть владельца пострадавшего в аварии автомобиля, была застрахована в АО «СОГАЗ». Он своевременно обратился с заявлением о наступлении страхового случая, впоследствии получил страховую выплату в размере 52 400 рублей. А вот гражданская ответственность виновника ДТП была застрахована в АО «ГСК «Югория», которое возместило АО «СОГАЗ» выплаченное страховое возмещение.

Иными словами, страховая компания расплатилась за ДТП, а теперь потребовала взыскать эти деньги с виновника аварии. Суд установил, что на момент ДТП ответчик не был включен в договор обязательного страхования гражданской ответственности в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством. Как пояснили в пресс-службе, в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в подобном случае страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты.

«Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу АО «ГСК «Югория» в порядке регресса сумму выплаченного страхового возмещения в размере 52 400 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1772 рубля. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

ИА «Орелград»