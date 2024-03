В Орле утвердили перечень программного обеспечения для ЕГЭ

Соответствующий приказ издал региональный департамент образования.

Департамент образования Орловской области утвердил перечень программного обеспечения, которое будет предоставлено участникам ЕГЭ в 2024 году. Речь идет о сдаче государственного экзамена по информатике в компьютерной форме. Департамент рекомендовал руководителям образовательных организаций довести до выпускников список утвержденного ПО. В него включены: редакторы электронных таблиц (LibreOffice Calc, OpenOffice Calc , Microsoft Excel 2007 и выше), текстовые редакторы (LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Блокнот, WordPad, Notepad ++, Sublime Text, Microsoft Word 2007 и выше), среды программирования (Pascal ABC.Net, Free Pascal, Pascal, Code::Blocks (C, C++), Visual Studio Code (C, C++, Python 3.9 и выше), PyCharm (Python 3.9 и выше), Wing Python IDE, IDLE, PyScripter, Thonny Python IDE, КуМир, DevC++, Python (3.9 и выше).

Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, указанный перечень был сформирован с учетом информации, полученной от образовательных организаций Орловской области. Экзамен по информатике имеет свои особенности. Он проводится в компьютерной форме и занимает 235 минут. Для прохождения испытаний участникам откроют доступ к вышеперечисленным редакторам электронных таблиц, текстовым редакторам и средам программирования. С собой на экзамен, как и в прошлые годы, разрешено брать документы, черную гелевую ручку, лекарства и питьевую воду.

Пользоваться Интернетом на экзамене по информатике запрещено, а проверка результатов экзамена полностью автоматизирована. Кстати, на этом экзамене не предусмотрена апелляция о несогласии с выставленными баллами. Контрольно-измерительные материалы по информатике в этом году будут состоять из 27 заданий разного уровня сложности: базового – 11, повышенного – 11 и высокого – 5. Они охватят такие содержательные разделы курса по информатике, как: информация и ее кодирование, моделирование и компьютерный эксперимент, системы счисления, логика и алгоритмы, программирование, обработка числовой информации и др.

ИА «Орелград»