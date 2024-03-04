Стройкомплект выиграл второй конкурс на ремонт школы в Орле

4.3.2024 | 9:13 Новости, Строительство

Завершён отбор подрядчиков для всех образовательных учреждений.

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ООО «Стройкомплект» признано победителем открытого конкурса по отбору подрядчика для капремонта гимназии №39. Цена – 222 312 018 рублей 63 копейки. Предусмотрен аванс в размере 50%. Контракт в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС «Закупки». Большая часть работ запланирована на 2024 год. Ранее Стройкомплект получил контракт на капремонт лицея №32. Цена – 237 018 184 рубля 54 копейки. Предусмотрено 50% аванса.

Конкурс на капремонт школы №15 в Орле выиграло ООО «Авилон» (234,9 млн рублей). ФАС рассматривает несколько жалоб на проведенный отбор. Также оспариваются итоги конкурса на капремонт школы для детей с ОВЗ в Соляном переулке.

В Орловской области  еще запланировали капремонт школы №2 в Нарышкино. Контракт на 114 млн рублей получило ООО «Асп-Строй».  Этой же компании достался Мезенский лицей. ООО ИСК «Добрый дом»  признано победителем конкурса на капремонт Хотынецкой СОШ (114 млн рублей) и гимназии в Ливнах (85 млн рублей).

ИА “Орелград”


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