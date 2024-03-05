Более 150 нарушений выявлено при продаже зерна

Озвучены данные о надзоре за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало итоги надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Сообщается, что с начала 2024 года проведено уже 130 контрольных и надзорных мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при обороте зерна. В результате с помощью информационных систем было выявлено 156 правонарушений. Основным из них является нарушение порядка реализации зерновой продукции.

Ранее ведомство провело публичные обсуждения своей правоприменительной практики. На них было озвучено, что в 2023 году сотрудниками территориального управления было проведено 2759 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе шесть плановых проверок и две внеплановых. Кроме того, было проведено 812 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, то есть в виде наблюдения, и 1941 мероприятие при экспортно/импортных операциях.

«Выявлено 1007 правонарушений, составлено 56 протоколов об административном правонарушении, по которым Управлением вынесено 4 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 85 тысяч рублей и 50 постановлений в виде предупреждения, – говорится в отчетной документации. – В ходе контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 10,1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки».

В результате было установлено, что 234,26 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации сведений декларации о соответствии, 510,43 тысячи тонн зерна не соответствовали требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, а 623,69 тысячи тонн зерна хранились в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

Кроме того, 88,6 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций, а 41,16 тысячи – без сопроводительной документации. Также в 2-023 году сотрудниками ведомства было проконтролировано 3977 деклараций о соответствии и выявлено 1002 случая недостоверного декларирования зерна. По всем этим нарушениям Управление вынесло решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами указанных нарушений в ведомстве называют неаккредитованные лаборатории, которые якобы проводили испытания, поддельные протоколы испытаний, отсутствие полного перечня исследований и прочие основания.

ИА «Орелград»