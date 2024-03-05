Орловское УФАС закрыло дело о продаже мазута

Жалоба фирмы из Подмосковья была оставлена без рассмотрения.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении МУП «Мценск-Тепло». Как уже рассказывал «Орелград», основанием послужила жалоба, поступившая от подмосковной компании «Юта-Газ». По мнению столичных коммерсантов, комиссия МУПа допустила нарушения при проведении электронного аукциона по продаже движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Мценск-Тепло», а именно: некондиционного мазута топочного в объеме 627,27 тонны.

Из жалобы следовало, что подмосковной компании неправомерно было отказано в допуске к участию в аукционе. Организатор торгов с обвинениями не согласился и в письменном отзыве заявил, что его комиссия руководствовалась действующим законодательством и документацией о проведении аукциона. В свою очередь комиссия УФАС указала в своем решении, что в порядке статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции» антимонопольные органы могут рассматривать жалобы на проведение только тех торгов, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ.

Аналогичный вывод изложен в пункте 37 постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательств». В данном случае речь шла о продаже мазута, то есть движимого имущества. А Законом «О защите конкуренции» не предусмотрена обязанность проведения конкурентных процедур при передаче прав в отношении движимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям.

Более того, отдельного порядка отчуждения имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, на федеральном уровне не установлено. «Таким образом, нормы действующего законодательства, обязывающие организатора торгов продать спорное имущество исключительно путем проведения конкурентных процедур, отсутствуют». Проводить торги в подобных случаях МУПам, кстати, в 2021 году рекомендовала Федеральная антимонопольная служба. Но ее письмо, как оказалось, «содержит положения рекомендательного характера и обязательность проведения конкурентных процедур прямо не устанавливает».

При указанных обстоятельствах, к такому выводу пришла комиссия Орловского УФАС, проведение спорного аукциона на самом деле не являлось торгами, проведение которых является обязательным. Следовательно, поступившая жалоба не может быть рассмотрена комиссией в порядке, установленном статьей 18.1 Закона «О защите конкуренции». На основании этого антимонопольный орган решил оставить жалобу без рассмотрения и отменить приостановление проведения аукциона.

ИА «Орелград»