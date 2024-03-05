Число подписчиков на «долговую рассылку» выросло в 1,5 раза

Все больше орловцев соглашается получать СМС-сообщения о своих долгах.

В Орловской области растет количество граждан, давших свое согласие на получение от налоговиков сообщений о наличии у них задолженности. Как подсчитали в пресс-службе регионального Управления ФНС России, уже 43,2 тысячи жители региона дали такое согласие. Всего за один год данный показатель увеличился на 46 процентов. Услуга становится все более востребованной, так как она бесплатна и полезна, ведь кто-то может попросту забыть о небольшом долге, а впоследствии это грозит неприятностями. Причем речь идет не только о простых гражданах.

«Стоит отметить, что услугой по информированию о налоговой задолженности могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по региону. – По состоянию на 1 февраля 2024 года порядка 40 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 3 тысяч организаций Орловской области заявили о своем желании получать такие сообщения».

Напомним, что услуга налоговиками не навязывается, гражданин или организация должны сами позаботиться о ее подключении. Для этого надо заполнить бланк согласия по установленной форме. Скачать его можно на сайте ФНС России в разделе «Информирование о задолженности», выбрав на главной странице сайта вкладку «Деятельность» (затем «Налогообложение в Российской Федерации», далее «Задолженность» и подраздел «Информирование о задолженности»). Подать согласие можно и в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

«Представить согласие можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, – перечисляют в областной налоговой службе. – Обращаем внимание, что информирование осуществляется не чаще одного раза в квартал. В случае отсутствия налоговой задолженности информирование не проводится. Подать согласие можно в независимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату».

При этом пользователь может выбрать удобный для него способ информирования: посредством смс-сообщений или электронной почты. Налоговики подчеркивают, что такое информирование дает возможность налогоплательщику контролировать актуальное состояние своих расчетов, а также позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений.

ИА «Орелград»