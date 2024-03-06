Цена воскрешения дуба с бульвара Победы остаётся под вопросом

Однако восстановительные работы запланированы на ближайшее время.

«Орёлград» направил официальный запрос в администрацию Орла, чтобы прояснить будущее дуба с бульвара Победы. Напомним, дерево, посаженное ещё в 1861-м году, пострадало от стихии в октябре минувшего года. После этого его дальнейшая судьба зависла на волоске.

Как нам рассказали в мэрии, работы по лечению и укреплению дерева планируются в ближайшее время. Письма о предоставлении соответствующих коммерческих предложений направлены трём адресатам. Это ООО «Зелёный лес», Центр защиты леса Тульской области (филиал одноимённого федерального учреждения) и ИП Терёхина Антонина Владимировна.

Работы планируется осуществить в рамках муниципальной программы «Экология города Орла». На ближайшие три года (с 2024-го по 2026-й) её финансирование составит 1 миллион 435 тысяч 90 рублей и 56 копеек. Однако какие именно средства направят именно на воскрешение исторического дуба – пока не известно.

Также в мэрии отметили, что ранее в отношении дерева были проведены оздоровительные мероприятия. Так, специалисты зачистили отмершие части, провели двухэтапную дезинфекцию раневой поверхности, обрезали скелетные ветки дуба (для того, чтобы минимизировать факторы парусности и массы).

Кроме того, дупло дерева заполнили монтажной пеной. При этом верхний слой пены уплотнили, а затем покрыли двойным слоем краски (для защиты от ультрафиолетовых лучей).

ИА «Орелград»