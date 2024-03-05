В Орле открылась выставка в честь Гагарина

Выставка приурочена к юбилею первого человека, полетевшего в космос.

В Орле до 18 марта 2024 года в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки имени Бунина будет работать выставка «Он жил, чтобы летать». Как пояснили организаторы, она посвящена 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, который родился 9 марта 1934 года. Напомним, он стал первым человеком, полетевшим в космос, произошло это 12 апреля 1961 года. Этот апрельский день теперь отмечается как День космонавтики.

«На выставке представлена литература о жизни космонавта, о его подготовке к полету, воспоминания товарищей по отряду космонавтов, – рассказали в библиотеке имени Бунина. – Предлагаем вниманию читателей книгу «Ю. А. Гагарин Дорога в космос: Записки летчика-космонавта СССР». В книге космонавт рассказывает о своей жизни, о своих чувствах и переживаниях, а также о товарищах, с которыми вместе готовился к полету. Представляет интерес и книга Виктора Степанова «Юрий Гагарин» из серии «Жизнь замечательных людей». Издание построено на обширном документальном материале, важное место в которой занимают свидетельства близких друзей и соратников».

К сожалению, 27 марта 1968 летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов Юрий Гагарин трагически погиб. Однако память о нем чтят и по сей день не только в России, но и по всему миру. По сути, он открыл человечеству дорогу в космос. 12 апреля 1961 года с советского космодрома «Байконур» взлетел космический корабль «Восток-1» с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Его позывной был «Кедр». Полет длился 108 минут.

«Есть имена, которые знают все люди на планете, к таким относится и Юрий Алексеевич Гагарин, – продолжают в библиотеке, приглашая всех желающих посетить выставку. – Все знают, что это первый человек, полетевший в космос. Он родился в простой советской семье, родители были крестьянами. Юрий окончил вечернюю школу рабочей молодежи, индустриальный техникум, но заболел небом. Юноша поступил в Оренбург в Первое Чкаловское Высшее авиационное училище летчиков. В марте 1960 года он стал слушателем отряда космонавтов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»