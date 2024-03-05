Экс-директора орловской УК приговорили к реальному сроку

5.3.2024 | 12:41 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Он растратил около 10 миллионов рублей.

Дом по Весёлой, 12 – юридический адрес ООО “ЖЭУ – 29”. Фото: dmclk.ru

Обвинительный приговор вынес Советский районный суд города Орла. Бывшего генерального директора ООО «Жилищный эксплуатационный участок – 29» признали виновным в растрате. Причём – совершённой в крупном размере.

Как установил суд, орловец являлся единоличным владельцем организации. Она занималась обслуживанием нескольких домов в Советском районе.

Мужчина получал от граждан средства – оплату коммунальных услуг. Однако часть из них он не перечислил на счета поставщиков ресурсов, а использовал незаконным образом.

Деньги пошли на выплату необоснованных премий сотрудникам управляющей компании. В итоге ресурсоснабжающие организации потеряли около 10 миллионов рублей.

Суд приговорил орловца к трём годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования