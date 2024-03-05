Экс-директора орловской УК приговорили к реальному сроку

Он растратил около 10 миллионов рублей.

Обвинительный приговор вынес Советский районный суд города Орла. Бывшего генерального директора ООО «Жилищный эксплуатационный участок – 29» признали виновным в растрате. Причём – совершённой в крупном размере.

Как установил суд, орловец являлся единоличным владельцем организации. Она занималась обслуживанием нескольких домов в Советском районе.

Мужчина получал от граждан средства – оплату коммунальных услуг. Однако часть из них он не перечислил на счета поставщиков ресурсов, а использовал незаконным образом.

Деньги пошли на выплату необоснованных премий сотрудникам управляющей компании. В итоге ресурсоснабжающие организации потеряли около 10 миллионов рублей.

Суд приговорил орловца к трём годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

ИА «Орелград»