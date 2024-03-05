Орловчанку заключат под стражу из-за хищения 50 миллионов

Женщина возглавляет отдел закупок «Жилищного управления Орла».

Соответствующее решение вынес Советский районный суд. Правда, оно ещё не вступило в силу и пока что может быть обжаловано.

О заключении обвиняемой под стражу ходатайствовала руководитель следственной группы – сотрудница Управления МВД по Орловской области. По текущей версии, начальница отдела «Жилуправления», действуя в составе организованной группы, помогла похитить из бюджета около 50 миллионов рублей.

Следствие считает, что в 2022-м и 2023-м годах данные граждане умышленно завышали цены на недвижимость, которую «Жилуправление» приобретало для расселения аварийных домов. Деньги на это выделялись в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» для реализации областной адресной программы.

Женщине вменяют статью «мошенничество» (159 УК РФ), часть 4 («особо крупный размер»). Обвиняемая просила избрать для неё заключение не под стражу, а под домашний арест. Однако суд счёл такой вариант слишком мягким.

Также при вынесении решения судья учёл предоставленную следствием информацию о поджоге офиса ООО «Цитадель +», в котором обвиняемые фактически осуществляли трудовую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

ИА «Орелград»