Полицейские показали, как выглядят «мусорные» миллионы

Поддельные банкноты продемонстрировали орловским журналистам.

В Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД состоялся пресс-тур, приуроченный к празднованию 105-ой годовщины образования службы. Гостям продемонстрировали, как снимают отпечатки пальцев (и, как ни странно, следы ушей), изучают «сувенирный» алкоголь и канистры с компонентами для наркотиков.

Заместитель начальника отдела ЭКЦ УМВД Константин Муницын показал одну из купюр, которая была недавно изъята у работников мусоросортировочного комплекса. (Вахтовики нашли мешок фальшивок, начали расплачиваться ими за товары и услуги. Задержаны 13 человек, возбуждено 20 дел).

«Качество такое, как и предыдущие поддельные денежные билеты, которые появлялись в Орловской области, – отметил Константин Муницын. – Можно их определить по нескольким признакам. Если знать наши деньги, можно усомниться в их подлинности».

Отмечу, визуально и тактильно подделки чрезвычайно похожи на настоящие. На месте блестящая защитная нить, соответствует оригиналу микротекст, ощущается повышенный рельеф надписи. Однако цвет оптически-переменного элемента не катится от золотисто-малинового к золотисто-зеленому при наклоне банкноты, а переливается оттенками красного. Совершенно очевидна подделка лишь под воздействием УФ-излучения: она окрашивается, как обычная бумага. На настоящей же банкноте проявляются светящиеся фрагменты и полосы.

При задержании ушлых вахтовиков у них и подельников изъято свыше 4,8 тысячи купюр условным номиналом 5000 рублей. Сколько подделок разошлось по магазинам и кошелькам – остается только догадываться. Будьте внимательны к деталям.

Также эксперты отдела экспертизы документов помогают восстанавливать утраченные надписи, устанавливать имена бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, и передать потомкам затерявшиеся послания. Зачастую надписи делались химическим карандашом, поэтому со временем они становятся абсолютно невидимыми. Приборы позволяют восстановить слова, а с ними и судьбу людей, считавшихся пропавшими без вести.

Рядом коллеги изучают контрафактную табачную продукцию, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. В помещениях довольно прохладно, так как идет горячая работа по изучению изъятых в подпольной лаборатории веществ. Современная техника помогает выявлять все новые дурманы и расширять перечень запрещенных веществ. К сожалению, гонка идей, как заработать на стремлении некоторых убежать из реальности, не прекращается.

Новинками «балуют» и производители спиртосодержащих жидкостей. На экспертизе пищевых продуктов сувенирная беленькая. По сути, это паленая водка, по виду тары – она же. Однако на этикетке ни слова об алкоголе и его крепости.

За 2023 год в Экспертно-криминалистическом центре провели более 2000 осмотров мест преступлений, около 6000 экспертиз по уголовным делам, рассказал заместитель начальника ЭКЦ Сергей Логвинов.

«Это достаточно хорошие цифры. Производство всех видов экспертиз заканчивается в установленные законом сроки», – подчеркнул Сергей Логвинов.

Проводят дактилоскопические, лингвистические, трасологические, радиотехнические, строительно-технические, психофизиологические, ДНК и многие другие экспертизы более 120 специалистов, которые продолжают учиться и повышать квалификацию всю жизнь.

ИА “Орелград”