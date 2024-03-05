Орловские адвокаты получили сроки за мошенничество

Они ввели в заблуждение клиента.

Необычное дело рассматривал Заводской районный суд города Орла.

Как установило учреждение, осенью 2021-го года двое адвокатов обманули орловца, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Они пообещали мужчине, что решат вопрос о закрытии дела и прекращении преследования.

Однако за свои услуги правозащитники попросили 800 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

В итоге обоих подсудимых осудили по статье «мошенничество». Также одному из них признали виновным ещё и в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В итоге мужчинам назначили сроки в 2 года и 4,5 года колонии общего режима, а также штрафы в 30 и 50 тысяч рублей. Также орловцев лишили права заниматься адвокатской деятельностью на 1 и 2 года соответственно.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»