В Орле торги по Колхозному мосту объявят на днях

5.3.2024 | 16:40 Новости, Строительство

Это пообещал губернатор.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Андрей Клычков опубликовал многообещающую новость в социальных сетях.

«В этом году запланировано начало реконструкции Колхозного моста в городе Орле. В настоящее время уже проведены инженерные работы, подготовлена проектно-сметная документация. В ближайшее время будем переходить к конкурсным процедурам», – заявил он.

В последний раз стоимость ремонта оценивалась в 367 миллионов рублей, а его сроки – примерно в восемь месяцев. Пока ожидается, что работы завершатся в начале 2025-го года.

Мост через Орлик, построенный в 1964-м году, никогда не ремонтировался капитально. С 2021-го года он перекрыт для движения транспорта.

ИА «Орелград»


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