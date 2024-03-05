У орловца изъяли 263 грамма марихуаны

Это считается крупным размером.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемый – 45-летний мужчина, проживающий в одной из деревень Свердловского района.
К сотрудникам местного отделения полиции поступила информация о возможной причастности гражданина к соответствующей деятельности. Она подтвердилась. Прямо в доме орловца изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 263,7 грамма марихуаны.
Мужчина хранил цельные стебли растения на чердаке, а его измельчённые фрагменты – в банке в подвале. Орловец рассказал полицейским, что нашёл дикорастущую «травку» и решил запасти её, но только для личного употребления.
Уголовное дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.
ИА «Орелград»