У орловца изъяли 263 грамма марихуаны

Это считается крупным размером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемый – 45-летний мужчина, проживающий в одной из деревень Свердловского района.

К сотрудникам местного отделения полиции поступила информация о возможной причастности гражданина к соответствующей деятельности. Она подтвердилась. Прямо в доме орловца изъяли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 263,7 грамма марихуаны.

Мужчина хранил цельные стебли растения на чердаке, а его измельчённые фрагменты – в банке в подвале. Орловец рассказал полицейским, что нашёл дикорастущую «травку» и решил запасти её, но только для личного употребления.

Уголовное дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»