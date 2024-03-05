Орловских волонтёрок и благотворительниц поздравили с 8 марта

Встреча прошла в штабе общественной поддержки.

В ней приняли участие орловчанки, которые оказывают поддержку орловцам, принимающим участие в специальной военной операции. Это около 30 жительниц области – представители движений «Воины заботы», «За правду», «Зов сердца», благотворительного фонда «Помощь рядом».

Свои поздравления с наступающим Международным женским днём озвучили глава областного совета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин, а также Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

«Вы взяли на себя ответственную и важную патриотическую миссию. Каждая из вас вносит свой вклад в дело нашей общей победы. Самое главное, что вокруг вас объединяются такие же неравнодушные люди. Одни вяжут тёплые вещи и шьют постельное белье, другие плетут маскировочные сети и формируют целые партии продуктов. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за ваш труд и за вашу помощь! Это действительно бесценно и очень важно для тех, кто с оружием в руках противостоит фашизму, отстаивая свободу и независимость Родины», – заявил председатель регионального парламента.

ИА «Орелград»