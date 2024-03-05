В зону СВО из Орла отправили 10-тонную партию картофеля

Это сделала Президентская академия совместно с партнерами.

Картофель затарили в специальные сетки и загрузили в грузовой автомобиль. В ближайшее время он будет доставлен в одно из воинских подразделений в зоне СВО.

«Каждый раз, когда мы отправляемся к нашим бойцам, то всегда берем для кроме всего прочего и продуктовые наборы. В них традиционно включаем тушенку, соления, варенье, мед, колбасные изделия. В этот раз совместно с нашими партнерами решили отправить целую машину картофеля, который всегда нужен на солдатской кухне», – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Картофель подготавливали под погрузку на одном из орловских партнерских сельскохозяйственных предприятий – ООО «ЭлитБиоПродукт». Заранее в картофелехранилище погрузчиками он был вывезен из закрома на специальную площадку. Затем рабочие затарили его в специальные сетки. После этого уже сетки были уложены на поддоны.

Далее, когда машина прибыла, ее дополнительно утеплили. После картофель на поддонах был загружен погрузчиком в грузовую машину.

Отметим, что Президентская академия в Орле и ее партнеры на протяжении всего периода проведения СВО собирают и отправляют в воинские подразделения грузы с гуманитарной помощью. Помимо стройматериалов и автозапчастей, бойцам отвозят наборы с продуктами.

ИА «Орелград»