Закон о капремонте изменят в Орловской области

Законопроект уже прошел первое чтение в региональном парламенте.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области». Как следует из пояснительной записки, в соответствии с документом уточняется порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирном доме (МКД), части которого вводятся в эксплуатацию поэтапно.

«Устанавливается, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений, расположенных в части многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после утверждения региональной программы кап ремонта и сведения о которой отражены в этой программе при внесении в нее изменений, связанных с изменением параметров данного многоквартирного дома, возникает по истечении двух лет с даты внесения в региональную программу капитального ремонта указанных изменений», – говорится в документе.

Кроме того, законопроектом закрепляется полномочие правительства Орловской области по принятию решения о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома за счет средств регионального бюджета. Правительство региона также получает полномочия по установлению порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием МКД и их обследования. Речь идет о домах, включенных в региональную программу капремонта. Также правительство утвердит порядок учета результатов обследования технического состояния таких домов, а сами результаты будут учитываться при подготовке и утверждении программы капремонта или внесении в нее изменений.

Правительство утвердит условия предоставления государственной поддержки на проведение обследования технического состояния многоквартирных домов, а также порядок информирования собственников помещений и обслуживающих организаций о результатах техобследования. Согласно новой редакции закона, региональная программа капремонта подлежит ежегодной актуализации, а изменения в нее вносятся один раз в год.

ИА «Орелград»