В Орле у Текмаша перевернулся автомобиль

5.3.2024 | 14:30 Новости, Происшествия

Ранее здесь же произошло смертельное ДТП.

Фото: vk.com/dtp_orel

Авария произошла сегодня на перекрёстке Московского шоссе и Паровозной улицы, у здания завода «Текмаш». Фотографии появились в соцсетях.

Легковая иномарка приземлилась прямо на крышу. Очевидно, водитель просто не справился с собственной машиной.

Как пишут в комментариях пользователи-водители, некоторые из них, проезжая этот перекрёсток, тоже оказывались «на грани».

Многие орловцы считают, что на опасном месте нужно поставить капитальные дорожные ограждения. Некоторые перекладывают вину на самих водителей, которые не соблюдают скоростной режим (до 40 километров в час), и предлагают решить вопрос, разместив здесь несколько видеокамер.

В феврале минувшего года здесь же произошло смертельное ДТП. «УАЗ Патриот», уходя от столкновения, выехал на тротуар и сбил пешехода. 46-летний потерпевший скончался.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования