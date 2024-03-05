В Орле у Текмаша перевернулся автомобиль

Ранее здесь же произошло смертельное ДТП.

Авария произошла сегодня на перекрёстке Московского шоссе и Паровозной улицы, у здания завода «Текмаш». Фотографии появились в соцсетях.

Легковая иномарка приземлилась прямо на крышу. Очевидно, водитель просто не справился с собственной машиной.

Как пишут в комментариях пользователи-водители, некоторые из них, проезжая этот перекрёсток, тоже оказывались «на грани».

Многие орловцы считают, что на опасном месте нужно поставить капитальные дорожные ограждения. Некоторые перекладывают вину на самих водителей, которые не соблюдают скоростной режим (до 40 километров в час), и предлагают решить вопрос, разместив здесь несколько видеокамер.

В феврале минувшего года здесь же произошло смертельное ДТП. «УАЗ Патриот», уходя от столкновения, выехал на тротуар и сбил пешехода. 46-летний потерпевший скончался.

ИА «Орелград»