В Орле нашли того, кто будет стирать и гладить флаги

5.3.2024 | 7:33 Новости, Общество

Услуги обойдутся недёшево.

Фото: ИА «Орелград»

«Объединённый муниципальный заказчик» провёл торги на оказание специфических услуг.

Городу требовался подрядчик, который будет монтировать и демонтировать ограждения и пластиковые стулья, а также флаги и баннеры во время проведения массовых мероприятий. Также исполнитель должен будет брать пластиковые стулья на ответственное хранение, а флаги – стирать и гладить.

Такое непростое дело решили доверить Д. Н. Чекулину. Это обойдётся бюджету в 2 миллиона 957 тысяч 883 рубля и 83 копейки, что немного меньше изначальной цены.

Контракт заключается на срок до 30 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что в Орле определили подрядчика для благоустройства скверов Гуртьева и Бунина.

ИА «Орелград»


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