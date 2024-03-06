Бывший главный архитектор Орловщины досрочно вышел из тюрьмы

Ваагн Вермишян отсидел четыре года вместо восьми.

Его осудили в Армении за получение нескольких взяток. Однако власти страны сочли возможным досрочное освобождение, в том числе, из-за «надлежащего поведения» осужденного.

Как сообщает Sputnik Армения, Вермишян будет находиться под домашним арестом. Также с него взяли подписку о невыезде. Кроме того, за мужчину внесли залог в сумме, эквивалентной примерно пяти с половиной миллионам рублей.

«Вермишян сразу же после выхода из уголовно-исполнительного учреждения отправился домой повидать двух внуков, одного из них – впервые», – пишет издание. В свою очередь, сторона защиты не оставляет попыток обжаловать вынесенный ранее приговор, причём настаивает на полном оправдании. На данный момент адвокаты пытаются добиться пересмотра решения Апелляционного суда Армении.

Напомним, Вермишян работал в должности главного архитектора Орловской области с 2014 по 2016 годы, в период, когда губернатором региона являлся Вадим Потомский. Ранее в структуре орловской исполнительной власти такая должность вообще отсутствовала.

ИА «Орелград»