В Орле государство задолжало бизнесмену 11 миллионов

Предприниматель поставлял продукты в бюджетные учреждения.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Проблема всплыла на личном приёме, который провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин. К нему обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен рассказал, что бюджетные учреждения Орла задолжали ему около 11 миллионов рублей.

ИП оказывал им услуги по поставке продуктов питания. Работа велась на основе контрактов и гражданско-правовых договоров.

В итоге прокурор Советского района внёс представление мэру города. Нарушения были устранены – предпринимателю выплатили заработанные деньги.

Ранее стало известно, что под Орлом директоров школ наказали за «тайные» закупки.

ИА «Орелград»