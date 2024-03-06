В Орле государство задолжало бизнесмену 11 миллионов

6.3.2024 | 10:53 Закон и порядок, Новости

Предприниматель поставлял продукты в бюджетные учреждения.

Фото: Администрация города Ливны (иллюстративное)

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Проблема всплыла на личном приёме, который провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин. К нему обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен рассказал, что бюджетные учреждения Орла задолжали ему около 11 миллионов рублей.

ИП оказывал им услуги по поставке продуктов питания. Работа велась на основе контрактов и гражданско-правовых договоров.

В итоге прокурор Советского района внёс представление мэру города. Нарушения были устранены – предпринимателю выплатили заработанные деньги.

Ранее стало известно, что под Орлом директоров школ наказали за «тайные» закупки.

ИА «Орелград»


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