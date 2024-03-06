Орловщина удивила ЦФО ростом своей промышленности

В январе наш регион стал рекордсменом округа.

По данным Орёлстата, в первом месяце года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, индекс промышленного производства в нашей области вырос на 20%. Это стало самым высоким показателем по ЦФО.

Для сравнения, ИПП в Тамбовской области повысился на 11,8%, в Воронежской – на 7,4%, в Белгородской – на 5,8%. Достижения остальных регионов округа оказались ещё скромнее, но отрицательной динамики не продемонстрировал ни один субъект.

В целом по стране в январе показатель вырос на 4,6%.

Отметим, что всё же в январе на Орловщине фиксировались и негативные тенденции в промышленности. Так, упала добыча полезных ископаемых (на 17,4%), производство текстильных изделий (на 63,5%), изделий из дерева и пробки (кроме мебели), а также из соломки и материалов для плетения (на 19,9%), по отдельным категориям машин и оборудования (на 10,2%).

Кроме того, по традиции в первом месяце года, по сравнению с декабрём предыдущего, показатели всё же упали (на 18,8%), так как количество праздничных дней существенно выросло.

ИА «Орелград»