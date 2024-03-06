Департамент экономики откажет экстремистам в субсидиях

Правительство региона скорректировало порядок предоставления субсидий.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент экономического развития и инвестиционной деятельности». Одно из главных новшеств заключается во введении дополнительного пункта, устанавливающего требования к получателям субсидии.

В частности, отныне такие получатели не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Не должны они засветиться в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, субсидии теперь официально не положены иностранным агентам.

Впрочем, уточнения по большому счету носят формальный характер, поскольку трудно даже представить, что областной департамент может выступить в роли учредителя иноагента или террористической организации. Тем не менее, таковы требования действующего федерального законодательства, и областное право приводится в соответствие с ними. Еще одно новшество коснулось правил заключения соглашений департамента с получателями субсидий.

Последние дают ряд обязательств, в том числе по целевому расходованию средств. Поправки вводят обязательное согласование новых условий таких «контрактов» или их расторжении в случае сокращения бюджетного финансирования, из-за чего департамент просто не сможет перечислить организации ранее запланированную сумму субсидии. Также поправки вводят процедуру изменения соглашения в случае реорганизации получателя субсидии, например, в форме слияния, присоединения или преобразования.

Согласно постановлению правительства, субсидия предоставляется ежегодно на реализацию конкретных мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В данной сфере работают, к примеру, Фонд микрофинансирования Орловской области и Центр координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Субсидии можно тратить на оплату труда, оборудование рабочих мест, приобретение расходных материалов, командировки, услуги связи, коммунальные услуги, аренду помещений, оплату услуг сторонних организаций и физических лиц.

Также разрешено расходовать средства на организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях на территории Российской Федерации и за рубежом, изготовление сувенирной продукции, организацию и проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» среди представителей малого и среднего предпринимательства. Можно тратить деньги на обеспечение доступа к российским и международным информационным порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности, сертификацию или инспекцию.

ИА «Орелград»