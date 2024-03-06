В Орловской области вступили в борьбу с сахарным диабетом

Исполнителями новой программы станут главные врачи заинтересованных медицинских организаций.

Правительство Орловской области утвердило региональную программу борьбы с сахарным диабетом. Она направлена на достижение национальной цели «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», определенной указом президента. Программа предусматривает широкий спектр мероприятий, в том числе проведение (образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций и тренингов для медперсонала, внедрение в каждом государственном учреждении здравоохранения Орловской области протоколов диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов.

Запланированы мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, всех исследований, проводимых в лабораториях, особенно по группам «гормоны и витамины» и «гликированный гемоглобин». Предполагается также усиление контроля за ведением «Регистра пациентов с сахарным диабетом в Орловской области», увеличение охвата населения исследованием глюкозы натощак, выявление модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета и формирование групп высокого риска возникновения сахарного диабета при проведении профилактических осмотров и диспансеризации, проведение информационной кампании и многое другое.

Считается, что исполнение программы позволит уже к 2025 году достичь ощутимых результатов. Ожидается, например, увеличение доли пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, охваченных диспансерным наблюдением, до 57,6 процента от общего числа таких пациентов.

Прогнозируется снижение доли пациентов с высокими ампутациями до 42,54 процента и увеличение доли пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, до 27,9 процента. Охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен дорасти до 62,1 процента к 2025 году, а доля орловцев, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, вырастет до 16,2 процента.

Согласно приложенной информационной справке, в 2023 году в Орловской области всего умерло 10 917 человек, из них по причине эндокринной патологии – 155 человек (1,4 процента), причем 21 человек умер в трудоспособном возрасте. Больных сахарным диабетом, у которых это заболевание стало основной причиной смерти, скончалось 147 человек. И шести их них был диагностирован сахарный диабет 1-го типа, а остальных – 2-го типа.

Смертность больных с эндокринной патологией среди причин смертности по основным нозологиям в Орловской области занимает 8-е место. Всего в 2023 году по разным причинам умерло 677 орловцев, больных сахарным диабетом.

«Смертность больных с эндокринной патологией увеличилась, это связано с тем, что случаи смерти от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения и других острых состояний, сопровождающихся гипергликемией, стали относить к причинам смерти от СД, а также заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличила смертность больных сахарным диабетом, – сообщается в справке правительства. – По данным Регистра сахарного диабета, за 2020-2023 годы в Орловской области у 547 человек с сахарным диабетом диагностирована новая коронавирусная инфекция, 139 – умерли по ее причине. За период 2021-2022 годов уменьшилась смертность среди больных сахарным диабетом, за 2023 год смертность по причине «сахарный диабет» вновь увеличилась и в абсолютных значениях, и относительно общего количества больных сахарным диабетом».

ИА «Орелград»