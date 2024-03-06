В суде рассказали, как убивали посетителя орловского бара

Виновник особо тяжкого преступления получил 11 лет колонии.

В Заводском районном суде города Орла раскрыли подробности убийства, совершенного в мае 2023 года в одном из баров областного центра. Виновник, как было установлено, в ту ночь совершил особо тяжкое преступление против жизни человека. Он отдыхал в баре в компании своих знакомых, мужчины, естественно, распивали спиртное. Чуть позже в бар вошла еще одна компания, в составе которых оказался и потерпевший. Последний зачем-то неоднократно подходил к компании, в которой отдыхал подсудимый, и вмешивался в чужую беседу. Это и не нравилось подсудимому.

«В результате между подсудимым А. и потерпевшим К., которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого потерпевший К. ударил подсудимого А., – рассказали в пресс-службе суда. – Начавшаяся драка была прекращена посетителями бара, но у подсудимого А. на почве неприязни к потерпевшему К. возник и сформировался преступный умысел, направленный на убийство. Реализуя свои преступные намерения, подсудимый А. взял со стола бутылку, вышел из помещения бара, разбил находящуюся в руке бутылку о порожки, расположенные при входе в бар, в результате чего в его руке осталось горлышко от бутылки с острыми краями».

Затем подсудимый открыл входную дверь в бар и вызвал своего обидчика, чтобы «разобраться». И когда тот вышел, убийца «розочкой» ударил его в шею. В результате была перерезана сонная артерия, потерпевший скончался на месте происшествия от большой потери крови. В судебном заседании подсудимый свою вину признал лишь частично. Он указал суду на то, что потерпевший сам начал приставать к их компании и применил к нему насилие лично к нему.

«Несмотря на частичное признание своей вины подсудимым, его вина в совершении преступления полностью доказана, – говорят в пресс-службе суда. – Во время убийства подсудимый не действовал в состоянии необходимой обороны, так как его жизни и здоровью его ничто не угрожало, его действия были целенаправленными и последовательными. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд, в том числе, признал противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений».

В результате убийца был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск матери убитого парня о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Суд обязал убийцу выплатить ей более 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»