На Орловщине провели учения по ликвидации последствий ракетного удара

Отрабатывалась условная атака на объекты «Орёлэнерго».

Итоги учений обсудили сегодня в областной администрации на заседании Оперативного штаба региона. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

В ходе учений отрабатывался сценарий удара ракет и дронов по объектам электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго». Участники мероприятия должны были ликвидировать последствия нападения.

Итоги учений признали положительными. «Силы и средства областной территориальной подсистемы реагирующих подразделений действовали слаженно и уверенно», – отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом, заседание оперштаба оказалось посвящено защищенности предприятий топливного и энергетического комплекса Орловской области. Как обычно, в нём приняли участие руководители региональных подразделений всех силовых ведомств.

«Режим повышенной готовности и безопасности сохраняется ежедневно. Нам важно принимать меры по недопущению возможных рисков», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА «Орелград»