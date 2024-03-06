На Орловщине провели учения по ликвидации последствий ракетного удара

6.3.2024 | 12:00 Новости, СВО

Отрабатывалась условная атака на объекты «Орёлэнерго».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official (иллюстративное)

Итоги учений обсудили сегодня в областной администрации на заседании Оперативного штаба региона. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

В ходе учений отрабатывался сценарий удара ракет и дронов по объектам электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго». Участники мероприятия должны были ликвидировать последствия нападения.

Итоги учений признали положительными. «Силы и средства областной территориальной подсистемы реагирующих подразделений действовали слаженно и уверенно», – отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом, заседание оперштаба оказалось посвящено защищенности предприятий топливного и энергетического комплекса Орловской области. Как обычно, в нём приняли участие руководители региональных подразделений всех силовых ведомств.

«Режим повышенной готовности и безопасности сохраняется ежедневно. Нам важно принимать меры по недопущению возможных рисков», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


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