Орловца осудили за кражи навигаторов из сельхозтехники

Мужчина не признал вину.

Дело рассматривал Ливенский районный суд. Как сообщает пресс-служба учреждения, на скамье подсудимых оказался житель Урицкого района. Его признали виновным в краже, совершённой в особо крупном размере.

Суд установил, что преступления происходили в течении трёх дней – со 2 по 4 октября 2022-го года. Орловец приезжал на охраняемые территории предприятий АПК (в Ливенском и Покровском районах) и похищал навигационное оборудование (дисплеи и антенны), установленное на сельхозтехнике.

Похищенное сбывалось через интернет. В итоге двум компаниям (ООО «АгроГард-Орел» и ОАО «Сосновка») нанесли ущерб на общую сумму около 2,5 миллионов рублей.

Интересно, что мужчина не признал вину и даже заявил алиби. Подсудимый заявил, что в эти дни просто совершал турпоездки по области – и только поэтому его автомобиль случайно оказался рядом с местами краж, что зафиксировали видеокамеры.

Однако его признали виновным. Правда, суд учёл смягчающее обстоятельство – наличие двоих несовершеннолетних детей. Поэтому приговор оказался достаточно гуманным – 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

ИА «Орелград»