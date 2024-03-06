В Орловской области на пожаре погиб человек

6.3.2024 | 11:27 Новости

ЧП произошло в Ливенском районе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения накануне около 16 часов. Горел жилой двухэтажный дом, расположенный в селе Речица.

Очаг возгорания находился на первом этаже в одной из комнат. В итоге пламя успело разгуляться примерно на 20 квадратных метрах. Остальные помещения покрылись копотью.

На месте пожара нашли тело 46-летнего мужчины.

Последствия ЧП ликвидировали совместными усилиями сотрудников пожарно-спасательной части №7, частей №8 и №39, а также добровольцев из местного объединения. Причина пожара устанавливается.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз – по шесть выездов на ликвидацию возгораний и на помощь населению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.

ИА «Орелград»


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