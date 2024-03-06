Прокуратура высказалась по ситуации с КРТ на Наугорке

Информация о нарушениях подтвердилась.

Прокуратура Орловской области опубликовала пресс-релиз по ситуации с территорией комплексного развития на Наугорском шоссе. В частности, ведомство подтвердило факт нарушения закона со стороны застройщика. Ранее об этом говорили на комитете областного совета.

В декабре минувшего года ООО «СЗ «СМУ №2»», которое и занимается данным проектом, обустроило строительную площадку на улице Плещеевской. Однако компания не имела на то разрешительных документов. В итоге её оштрафовали на 260 тысяч рублей.

Уже после прокурорского вмешательства застройщик направил в уполномоченный орган бумаги, необходимые для получения градостроительного плана. Была изготовлена проектная документация на многоквартирный дом.

Также в прокуратуре подтвердили, что имело место и нарушение прав орловцев, проживающих в доме по Грановского, 7. Власти признали его аварийным, однако здание не расселено до сих пор.

Прокуратура зафиксировала этот факт и передала информацию в Следственный комитет, после чего и было возбуждено уголовное дело (по статье «превышение должностных полномочий»). Отметим, что оно уже привлекло внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

Также прокуратура оказала жильцам дома непосредственную правовую помощь и подготовила проекты исковых заявлений в защиту их прав.

ИА «Орелград»