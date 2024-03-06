В орловские леса пустят изыскателей

Использование лесов для изыскательской деятельности разрешат в регионе.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 6 Закона «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области». Он был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным правом. В конце 2023 года были внесены поправки в Лесной кодекс Российской Федерации. Законодательство было дополнено положениями, регулирующими такой вид использования лесов, как осуществление изыскательской деятельности. Аналогичные поправки потребовалось внести и в орловский закон.

«Использование лесов для осуществления изыскательской деятельности осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, – следует из пояснительной записки к законопроекту. – Для использования лесов в целях осуществления изыскательской деятельности лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут, публичный сервитут в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса РФ».

Законом допускается использование лесов для изыскательской деятельности без предоставления участка и установления сервитута, если указанная деятельность не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений. В этом случае достаточно разрешения от органов государственной власти или органов местного самоуправления, выданного в пределах их полномочий. Кстати, при использовании лесов для изыскательской деятельности допускается возведение некапитальных строений и сооружений.

«Правила использования лесов для осуществления изыскательской деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, – отмечено в пояснительной записке. – Федеральным законом № 676-ФЗ установлено, что Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов РФ полномочие по выдаче разрешений на осуществление изыскательской деятельности на землях лесного фонда».

Именно такое полномочие и закрепляется обновленным региональным законом за органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере лесных отношений. Напомним, что в составе обладминистрации имеется управление лесами. Соответственно, в ближайшее время будет расширен список его полномочий. Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, в этом депутатов заверили авторы законопроекта.

ИА «Орелград»