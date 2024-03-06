Орловский осуждённый вместо УДО пошёл на новый срок

Он пытался добиться досрочного освобождения незаконными методами.

Областной суд ещё раз рассмотрел дело жителя Тульской области, отбывавшего наказание во Мценском районе в колонии-поселении.

В 2019-м его осудили на два года за хулиганство с применением оружия, а также за незаконное приобретение и хранение «ствола». Через год мужчина оказался на Орловщине. Заключённый задумал покинуть колонию-поселение по УДО.

Для этого требовалась положительная характеристика от временно исполняющего обязанности начальника исправительного учреждения. Предприимчивый туляк предложил ему сделку – характеристику в обмен на поставку строительных товаров. Однако глава колонии не только отказался, но и сообщил об этом в соответствующее подразделение ФСИН. Кроме того, он предупредил мужчину, что подобные предложения влекут за собой уголовную ответственность.

Однако заключённый не унимался и делал повторные попытки решить дело незаконным способом. В итоге его задержали при контрольном мероприятии – то есть при попытке передать взятку ответственному должностному лицу. При этом речь шла уже о сумме в 80 тысяч рублей, что является значительным размером.

Суд первой инстанции приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Защита попыталась обжаловать решение в Орловском областном суде. По мнению авокатов, в действиях их подзащитного не было ничего преступного. Однако апелляция осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»