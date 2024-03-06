В Орёл приехал музыкант Пётр Лундстрем

Он посетил регион как доверенное лицо Владимира Путина.

Также Лундрстем является заместителем председателя комиссии по культуре Общественной палаты РФ.

С известным музыкантом, представителем знаменитой творческой династии встретился губернатор Андрей Клычков. Как сообщили в пресс-службе орловского главы, на встрече обсуждались вопросы, связанные с культурной жизнью нашего региона, воспитанием молодёжи, а также поддержкой участников СВО.

«У наших жителей не только высокий дух патриотизма, но и большая потребность в культурной жизни», – в ходе встречи с музыкантом заявил Андрей Клычков.

В свою очередь, Пётр Лундстрем поблагодарил орловцев за поддержку, которую они оказывают участникам специальной военной операции. Гость планирует провести ещё одну официальную встречу – на этот раз с орловскими студентами.

ИА «Орелград»