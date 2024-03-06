Под Орлом директоров школ наказали за «тайные» закупки

К ответственности руководителей привлекла районная прокуратура.

Прокуратура Болховского района Орловской области огласила результаты проведенной ею проверки соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как пояснили в ведомстве, администрацией Медведковского сельского поселения, а также руководством Октябрьской и Однолуцкой школ в Единой информационной системе не был опубликован отчет по результатам 2022 года об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В надзорном ведомстве данный факт сочли нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц, а именно главы Медведковского сельского поселения, директоров МБОУ «Октябрьская ООШ» и МБОУ «Однолуцкая ООШ» вынесено три постановления о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации», – следует из сообщения прокуратуры района.

Постановления прокурора затем по подведомственности в рамках своих полномочий рассмотрела антимонопольная служба. В результате все три руководителя были признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Добавим, что после прокурорской проверки и применения санкций отчеты об объемах закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций были размещены в Единой информационной системе.

ИА «Орелград»