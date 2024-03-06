Орловцев предупредили об угрозе геморрагической лихорадки

Управление Роспотребнадзора по Орловской области издало специальную памятку.

С наступлением потепления на территории Орловской области активизируется жизнедеятельность клещей — переносчиков опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, Крымская геморрагическая лихорадка, клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и туляремия. Об этом жителям региона напомнило Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

По данным ведомства, на территории региона в 2023 году было зарегистрировано 33 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, один заболевший, к сожалению, скончался. Случаи инфицирования этим заболеванием были зарегистрированы на территории 12 муниципальных образований, в том числе: в Болховском, Верховском, Глазуновском, Знаменском, Корсаковском, Мценском, Покровском, Сосковском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах, Орловском муниципальном округе и городе Орле.

В связи с потенциальной угрозой специалисты Роспотребнадзора разработали специальную памятку для жителей Орловской области. В ней рассказывается о путях заражения, признаках заболевания и мерах профилактики. Сообщается, например, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, выраженной интоксикацией, при тяжелом течении вплоть до развития острой почечной недостаточности.

Возбудителем заболевания является хантавирус, а источником инфекции – мышевидные грызуны, хронические носители вируса. Заражение инфекцией происходит воздушно-пылевым путем (вирус в организм человека проникает через дыхательные пути вместе с пылью даже во время «сухой» уборки в помещениях, заселенных грызунами), алиментарным путем (при употреблении продуктов или воды, зараженной выделениями грызунов) а также контактным путем (вирус проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при непосредственном соприкосновении с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями).

Начало болезни, как правило, острое: резко повышается температура тела до 38-40 °C, появляется головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, чуть позже – боли в пояснице и животе, в глазных яблоках со снижением остроты зрения. Может появиться туман перед глазами и «мушки». В тяжелых случаях возможен летальный исход. Однако больной человек не опасен для окружающих, так как не является источником инфекции, предупреждают специалисты.

Они же рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики: проведение уборки в только влажным методом; работа в ватно-марлевой повязке, смоченной чистой водой, или в респираторе, а также в резиновых перчатках; сушка постельных принадлежностей на солнце в течение нескольких часов; проведение постоянной работы по уничтожению грызунов на садовых и дачных участках; обеспечение грызунонепроницаемости жилых и рабочих помещений.

«Посуду следует обдать кипятком или обработать дезинфицирующим средством, как и при уборке помещения, – следует из памятки. – Обязательно тщательное мытье рук с мылом перед употреблением пищи и хранение продуктов питания в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам. Защищайте себя и свое жилище от контакта с грызунами, уничтожайте грызунов доступными методами. При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышевидными грызунами».

ИА «Орелград»