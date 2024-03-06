Проект «Судбищенской битвы» обсудили на Градостроительном совете

Комплекс построят в самом центре Орла.

Пока что он существует только в виде эскизов. Сегодня архитекторы ЗАО «Горпроект» презентовали их членам совета.

Мемориал будет состоять из нескольких объектов. Здесь найдётся место для макета сторожевой башни, декоративной лодки-струга, ротонды. Будет воссоздана модель всей Орловской крепости в миниатюре. Отдельной частью станет «археологическое окно» – застеклённый открытый участок земли, где когда-то стоял древний Рождественский собор, а несколько лет назад велись раскопки. Там будут представлены интересные экспонаты из фондов Областного краеведческого музея.

Также будут предусмотрены традиционные зоны для парковки (не только машин, но и велотранспорта), отдыха посетителей, проведения публичных мероприятий. Также архитекторы предусмотрели общественные туалеты и комнату матери и ребёнка.

Теперь эскизный проект нужно будет обсудить на мартовской сессии Орловского городского Совета. Напомним, сейчас в Орле под комплекс «Судбищенская битва» готовят земельный участок. Эта работа должна завершиться до будущего года.

ИА «Орелград»