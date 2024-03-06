Как в Орле разрастаются кафе и магазины

Фото “до / после” и немножко воспоминаний.

На минувшей неделе прошли публичные слушания о перераспределении земли сквера Сказка (в одно время сквера Сталина). Новый собственник «Столовки» решил сдать часть помещений в аренду магазину, а участок под летним кафе – выкупить и сделать там «веранду» для круглогодичного использования. Присутствовавшие на слушаниях орловцы отметили, что из сквера уже исчезли два дерева, а также предположили, что на распределяемой земле в итоге вырастет новое здание в несколько этажей. Основания сомневаться в обещаниях есть. Орелград и читатели вспомнили, как менялся город. Листайте слайды – взгляните на Орел 2000-х.

Яркий пример – недострой на Комсомольской. На маленьком пятачке между многоквартирными домами когда-то располагался ларек. Потом внезапно начало расти кирпичное нечто. Серия судебных разбирательств была хитра и затейлива. Ее результат налицо. Город не захотел или не смог отстоять право жителей на зеленую зону и приемлемый вид из окон.

На «Чайке» пробки будут вечно, потому что остановки превратились в полноценные магазины. Автобусы и троллейбусы, которым не сделали и не сделают заездные карманы, перекрывают по полосе движения в каждую сторону. Город не смог защитить право жителей на адекватную транспортную инфраструктуру.

На Веселой улице давно открыт «аквапарк». И справился с этим не известный магнат, а скромный ныне забытый герой. На месте зеленой зоны ровная асфальтовая площадка и магазин. Рядом располагается «детское кафе». Так его, кажется, называли на публичных слушаниях. Сейчас в здании «КБ» и парикмахерская.

На фото ниже зелёная зона на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной, где в 2003 году построили магазин-пекарню «Юность», ныне трансформировавшуюся в универсам «Пятёрочка». (Фото поделился Виктор Каплинский).

В июне 2015 года главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян негодовал из-за попытки воткнуть в центре города очередное строение. Возведение кафе велось без каких-либо разрешительных документов, согласования с городскими и областями властями, без утверждения проекта – лишь на основе договора аренды участка земли, заявил СМИ Вермишян. Экс-чиновник недавно вышел из тюрьмы (но это совсем другая история), а Mr Мит на месте и пользуется популярностью у клерков «серого дома».

Безуспешной оказалась борьба Ваагна Вермишяна с пристройкой к памятнику архитектуры «Торговые ряды». Летнее кафе горело, создав угрозу объекту культурного наследия, но возродилось на прежнем месте еще краше. Суд обязал ООО «Славутич» освободить земельный участок путем демонтажа кафе и возвратить землю городу. Данное решение было дважды обжаловано в вышестоящие инстанции, однако оставлено без изменения. Об этом сообщала орловская прокуратура в январе 2019 года. На само кафе эта тяжба, видимо, не повлияла.

На Центральном стадионе им. В.И. Ленина ресторан «Офсайд» аккуратно вписан в участок площадью 804 кв. м, предназначенный по виду разрешенного использования для обслуживания кафе. Веранды стоят на участке для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений стадиона, к этой же категории относится ведущая к ресторану дорожка, если судить по публичной кадастровой карте. Если судить по забору ресторана, то территория заведения общественного питания еще обширнее. Но в Орле так часто бывает.

Вырисовывается несколько универсальных рецептов. Временное сооружение в Орле можно строить, как захочется. Любое временное сооружение в Орле может стать вечным или капитальным. Его можно возвести ровно по границе участка. Потом, уже по факту, вынести на публичные слушания вопрос об отклонении от разрешенных параметров строительства. (Даже если кто-то выступит против, последнее слово – за чиновниками). Далее можно взять в аренду еще кусочек земли или оформить сервитут, например на парковку. Расти, расти, расти…

Плохо ли горожанам, когда бизнес развивается? В целом, нет. Но не когда жертвуют зелеными зонами и перспективами. Случаи создания скверов и парков вместо старых зданий единичны. Литературный квартал, обустроенный на месте бывшего детского сада, яслей и детской поликлиники (между музеями Бунина, Тургенева и Грановского). Из старого советского – детский парк, созданный на месте ветхого и разрушенного во время войны частного сектора. (Об этих преображениях напомнил Виктор Каплинский. Более свежих примеров не нашлось).

И даже если жертвуют деревьями и «воздухом», то это менее грустно, когда цель – не банальная купля-продажа, а развитие. Например, здание Федерального Казначейства на улице Лескова, детский сад на Ливенской, библиотека ОГУ на Октябрьской …

(Архивные спутниковые снимки сервиса Google Earth Pro).

ИА “Орелград”