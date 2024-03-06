В Орловской области поддержат спортсменов-любителей

Изменения внесены в Закон «О физической культуре и спорте в Орловской области».

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили поправки в некоторые нормы Закона «О физической культуре и спорте в Орловской области». В новой редакции он вступит в силу с 1 июня 2024 года. Ко второму чтению был внесен ряд поправок. В частности, были расширены полномочия правительства региона в указанной сфере. Например, оно теперь официально наделено функциями по оказанию содействия развитию военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и установлению порядка оказания такого содействия органами исполнительной власти Орловской области.

Также правительство должно будет определить органы исполнительной власти специальной компетенции, которым поручат помогать развитию военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Кроме того, правительство получило право на предоставление физкультурно-спортивным организациям финансовой и иной поддержки за счет ассигнований областного бюджета и право на содействие организаторам любительских спортивных соревнований.

В последнем случае речь идет о передаче в безвозмездное пользование или аренду на льготных условиях помещений, зданий и других объектов спорта, спортивных сооружений, находящихся в собственности Орловской области, для проведения любительских спортивных соревнований. Законопроектом закрепляется и такая цель правительства региона, как «развитие и обеспечение доступности массового спорта, содействие развитию спорта высших достижений».

«Стоит отметить, что законопроект уже рассматривался парламентариями в первом чтении, – цитирует парламентская пресс-служба заместителя председателя Орловского облсовета, председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Олега Кошелева. – В связи с изменением федерального законодательства ко второму чтению подготовлена таблица поправок в части закреплений понятий «любительский спорт» и «любительская спортивная лига» и закрепления особенности регулирования деятельности в области любительского спорта».

ИА «Орелград»