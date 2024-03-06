Опасные продукты нашли в больнице и детсадах Орла

При проверке пищеблоков были обнаружены подозрительные молоко и масло.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, пробы сливочного масла были отобраны на пищеблоке одной из больниц города Орла. Они были проанализированы экспертами Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сообщается, что по маркировке это было масло «Крестьянское», сладко-сливочное, с массовой долей жира 72,5 процента, изготовленное курской компанией «Амстердам» по ГОСТу. Однако судя по протоколу испытаний, этот продукт содержал растительные масла, что является его фальсификацией. Кроме того, в масле был выявлен консервант, что не соответствует нормативам.

«Так, в вышеуказанном образце сливочного масла установлено наличие β-ситостерина, кампестерина, стигмастерина (при норме – отсутствие масел и жиров на растительной основе), – перечисляют в ТУ Россельхознадзора. – Установлено наличие массовой доли сорбиновой кислоты 653,98 мг/кг. Установлено несоответствие продукции по показателям качества». В частности, было выявлено большое количество эфиров различных кислот, в том числе пальмитиновой и стеариновой. Все это не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

«На основании полученных результатов лабораторных исследований, Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям принято Решение о признании недействительной декларации о соответствии ООО «Амстердам», – сообщили в ведомстве. – Владельцу продукции, поставщику и производителю направлены информационные письма».

Аналогичные проверки прошли и в детских садах города Орла, где для лабораторных испытаний были отобраны пробы молока. Оказалось, что молоко, произведенное в январе 2024 года предпринимателем из Рязанской области, содержит в своем составе антибиотик. Его присутствие в продукте вообще не допускается. А в лаборатории было зафиксировано присутствие массовой доли азитромицина в объеме 35,66 мкг/кг. Наличие такого присутствие препарата также не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

«На основании полученных результатов лабораторных исследований, Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям принято решение о признании недействительной декларации о соответствии ИП Исаева В.Н., – сообщает ведомство. – Владельцу продукции, поставщику и производителю, а также в прокуратуру Орловской области и ТУ Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям направлены информационные письма».

ИА «Орелград»