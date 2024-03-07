Андрей Клычков заметил «огрехи» в работе ЭкоПолиса

Губернатор Орловской области не теряет веру в мусоросортировку.

Работу нового комплекса ЭкоПолис активно обсуждали на сессии облсовета. Депутаты пригласили «всех патриотов», в том числе главу региона, посетить объект и увидеть, что там происходит на самом деле. Пока о результатах экскурсии никто не рассказывал. Андрей Клычков упомянул объект в прямом эфире в соцсетях 6 марта.

«Наша задача сегодня, чтобы перерабатывающий комплекс, который работает в территориальной схеме, чтобы он вышел на производственные мощности, удалил все те огрехи, которые у него есть, и полноценно работал», – сказал Андрей Клычков.

В это время в группе «Граждане Орла» снова размещают видео, как мусоровозы сваливают отходы, минуя сортировку.

«Везут сразу на захоронение, минуя площадку для временного хранения, так как она забита уже по крышу», – комментирует автор публикации.

ИА “Орелград”