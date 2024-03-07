В Орловской области изменили условия «Агростартапа»

Выдавать гранты соискателям будут по новым правилам.

Как сообщают специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области изменило порядки финансирования мероприятий, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В частности, поправки внесены в порядок предоставления гранта «Агростартап», порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и порядок предоставления субсидий переработчикам. Изменены условия предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области.

Например, размер гранта «Агростартап» не может быть менее 1,5 миллиона рублей. В случае, если заявителем на рассмотрение комиссии по отбору получателей грантов представлен проект создания и развития хозяйства стоимостью менее 1,5 миллиона рублей, такой проект комиссией рассматриваться не будет. Субсидии переработчикам теперь также предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с закупкой ягод, крупного рогатого скота, овец и коз на убой у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

«Уточнено, что конкурсный отбор получателей гранта и субсидий осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием федеральной государственной информационной системы, – следует из аналитического обзора документа. – Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет взаимодействие с участниками конкурсного отбора с использованием документов в электронной форме в системе «Электронный бюджет».

ИА «Орелград»